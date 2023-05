Ludobójstwo jakiego dopuścili się członkowie UPA na polskiej ludności na Wołyniu to nie tylko ból, śmierć, zniszczenie i pożoga to również zagrabienie mienia Polaków. Ukry nie przeproszą, ani też nie potępią nigdy swoich przodków bo upadłby mit ich dzielnej armii, którą czczą podobnie jak jej weteranów od lat. Teraz musileliby zmienić wszelkie podręczniki do historii, przemienić setki nazw ulic etc. bo jak to, XXI wiek a oni dalej gloryfikują ludobójców? Boją się Pokaż całość