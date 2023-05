Czy ktoś wie po co jest CPK? Nikt!

A o co chodzi w CPK? No właśnie, nikt nie wie, więc nie będzie pytał.

To jest CPK, które odpowiada na żywotne potrzeby całego społeczeństwa!

To jest CPK w oparciu o szesnaście instytucji państwowych, więc nikt się nie przyczepi.

Co my robimy tym CPK? My otwieramy oczy niedowiarkom: patrzcie, to jest nasze, przez nas zrobione i to nie jest nasze ostatnie słowo!



