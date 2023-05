To się warszawskim urzędnikom po prostu należy. W końcu zorganizować strefę relaksu z starych europalet za milion PLN albo zrobić muzeum usypując kupę śmieci i gruzu która grozi zawaleniem i stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi za kilka milionów to mało osób chorych psychicznie byłoby w stanie wymyśleć.



Oni to dopiero mają łeb! Trzeba byłoby zapłacić z 5k za kontenery i utylizację a można zadzwonić do kumpla w urzędzie który pomyśli co zrobić ze Pokaż całość