A ja tam siadam i nie mam z tym problemu. Lejąc na stojąco, pomimo celności i tak gdzieś to rozbryzguje na boki. Nie mówiąc już o szczaniu z rana i rozbryzgu na trzy strony xD Weź to potem #!$%@? sprzątaj.

Wiadomo, w publicznej toalecie leje na stojąco, ale u siebie nie widzę problemu by sobie usiąść.