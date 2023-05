Najgorsze jest to, że skutki występują dopiero po latach. Lata temu mówiłem, że jeśli każda patusiara dostanie 500zł to to 500zł gówno będzie warte. Dziś za 500zł robi się zakupy spożywcze dla rodziny na tydzień. 20lat temu to była minimalna płaca. Powiecie, no ale zarabiamy więcej. Żaden pracodawca nie daje podwyżek 20% co roku.