No, trudno nazywać podniesienie kwoty wolnej od podatku kosztem. Jeśli myślimy o tym z perspektywy podatnika (a taka właśnie jest nasza perspektywa), no to to że nam będą mniej zabierać nie jest przecież dla nas kosztem.



Za to miałoby sens pytanie skąd w takim razie będą zabierać więcej jeśli stąd chcą mniej.