Jedna z jego niewielu deklaracji, z którą się zgadzam. O ile przekazanie postsowieckiego sprzętu nawet popierałem to już podstawę naszych Sił Zbrojnych musimy zachować u siebie i tu nie może być nawet pola do dyskusji, My mamy 48 sztuk, USA posiada F-16 w różnych wersjach w liczbie kilkuset-kilku tysięcy. Chyba widać skalę.