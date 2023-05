czyli nie dość że funkcję kasjera przerzucono na klientów (tak wiem wygoda) to teraz dej napiwek

w ogóle w usa to już przesadzają z tymi napiwkami, w większych miastach to 15 % jest na starcie a i 20% się zdarza

i to nie za jakąś lepszą obsługę w restauracji, wszędzie za każdym razem, w sklepie, w maku, u taksiarza, każdy wyciąga łapę "dej napiwek"