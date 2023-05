Typowe. Jeśli padniesz na kolana, ugniesz karku i wyliżesz rowa karakanowi i jego akolitom - to będziesz "swojak", pod ochroną. Czego nie odwalisz - włos z głowy nie spadnie. Przykład? Srasin i wybory kopertowe. Długopis i ułaskawienia. Kuchciński i latanie samolotem oraz ukraińskie prostytutki. Osrajtek. Szafarowicz. Maciej Nawacki. Albo ten prokurator, co na golasa polazł do sklepu. Każdy z nich odwalił numer, za który powinno się co najmniej dożywotnio wylecieć z życia Pokaż całość