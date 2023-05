Komuś bardzo przeszkadza, że świat nie jest jeszcze atomową pustynią. Wymiana handlowa w odróżnieniu od jakichś dziecięcych bredni o "potęgach humanitarnych" to pewnie jedyne co obecnie jeszcze nas przed tym chroni.



Pewnie to samo wesołe, faszystowskie towarzycho od znoszenia praw obywatelskich, przemian energetycznych, limitu 2 par gaci rocznie i jedzenia robaków. Tylko oni też mogą się zdziwić, bo jak grupka paru starych nazioli od wprowadzania chaosu przestanie być potrzebna to pewnie tak Pokaż całość