Musimy gigantyczną kasę wpompować w wojsko, co jak by nie było jest potrzebne i do tego dochodzą znacznie większe wydatki na kupowanie głosów...będzie ciekawie. Inflacja to raczej zostanie z nami na długo, a po wyborach pis będzie na rzęsach stawał aby wyciągnąć więcej kasy od podatników i próbować jakoś to poskładać.