Krytykował maseczki i szczepienia, negował pandemię, został zawieszony.

Doktor Zbigniew Martyka zasłynął jako koronasceptyk, który w trakcie pandemii kierował oddziałem zakaźnym. Okręgowy Sąd Lekarski zawiesił mu prawo wykonywania zawodu

(sarkazm on) i bardzo dobrze, bo co jakiś tam ordynator oddziału zakaźnego może wiedzieć o chorobach, i przeszkadzać prawdziwym specjalistom jak ten ze zdjęcia poniżej (sarkazm off)