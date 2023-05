jednorazowo to chyba tej magicznej kwoty nie przekroczyli powyżej której kradzież przestaje być wykroczeniem a staje się przestępstwem. to się chyba nie sumują te kwoty z poszczególnych kradzieży. teraz chyba nawet podnieśli i wytrawni złodzieje sklepowi wiedzą do jakiej kwoty mogą kraść bez większych konsekwencji.