Sedzie jest chyba zydem albo idiota. Jak mozna byc tak chciwym. Przeciez wiadomo, ze wojna jest idealnym pretekstem do robienia takich prowokacji w imie walki z korupcja. Juz sie pewnie i tak nachapal, ze jego dzieci i wnuki nie beda musialy nigdy same pracowac. Mogl zatrzymac co mial, a teraz pewnie do majtku sie dobiora