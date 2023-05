no ma pecha. niecałe trzy miesiące ork powojował to kibla i pralki chyba nawet nie zdążył wysłać. piekło kobiet. w dodatku jakby ciało przywieźli i uznali, że zginął toby jakieś pierogi z mięsem chociaż dostała, bo o ładach za zwłoki już nikt nie mówi ani o odszkodowaniach...a dopóki zaginiony to sobie drugiego sponsora nie może szukać, bo sąsiadki zaszczują, że się puszcza jak mąż walczy za putina. kij z mężem, ale jak Pokaż całość