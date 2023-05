Wykopowicze gdyby taki sam numer wykręciło Apple:

"Te oryginalne tusze to jakość"

"Aha, nie stać Cię na oryginalne tusze więc płaczesz że to gówno?"

"To nie tylko drukarka, to ekosystem!!!!!"

"Żenujące wysrywy fanbojow brothera!!"

XD