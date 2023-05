#!$%@?ąc od tego jak było, warto popatrzeć się na to do czego to wszystko służyło i elementem czego to może lub ma być w przyszłości.

Wszelkie lockdawny potem, paszporty to wstęp do przyszłych rozwiązań.

Każde państwo miało szansę zaobserwować jak zachowują się jego obywatele pod przymusem zamknięcia, jedni byli posłuszni jak baranki inni stawili jakiś opór. Całość dała niesamowitą ilość danych, które pozwalają budować sposobu reakcji w danych kraju na różne sytuacje Pokaż całość