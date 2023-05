Włączylem i usłyszałem, że to film dokumentalny i babcia jakiejś gadającej głowie powiedziała, że Kleopatra byla czarna... No to zdecydujcie się, bo to żaden dokument, że ktoś komuś coś powiedział, bez podparcia dowodami czyli dokumetami. I już nie wiedziałem czy to dokument, fabuła czy jakaś komedia, więc darowałem sobie oglądanie, bo to zwyczajnie głupie jest.