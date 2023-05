Oczywiście, że Niemcy sfinansowały bolszewików.

Do tego nie trzeba żadnych "tajnych archiwów zachodnich". To wiadomo od 1917 roku. Jeszcze przed rewolucją październikową w Rosji ujawniono telegramy potwierdzające to. To dlatego nie udał się zamach przeprowadzony przez bolszewików w lipcu 1917 roku.

Nic w tym dziwnego, że jak prowadzisz przeciw komuś wojnę, to starasz się obalić jego rząd. Dlaczego Niemcy mieliby tego nie robić?



To że USA sfinansowało bolszewików to bzdura.