Ministrowie PiSu i Suwerennej Polski to niewychowane bydło?

Za Stankiewicza zawsze zakop. Dla mnie to co wygadywał podczas pandemii skreśliło go na zawsze w moich oczach.

A nie ukrywam że często i gęsto słuchałem jego audycji "stan po burzy". Jednak jego stosunek do ludzi którzy nie chcieli się szczepić sprawił, że nigdy już nie wróciłem do żadnych jego audycji i programów które prowadzi i nigdy już nie wrócę.