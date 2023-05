Dla wyświetleń rozbił samolot. W więzieniu może spędzić 20 lat

Tytuł sugeruje że ten wyrok ma być za rozbicie samolotu co jest nieprawdą. Kolesiowi grozi do 20 lat bo zaczął usuwać wrak samolotu przed przybyciem komisji do spraw wypadków lotniczych. Zapewne skończy się na wyroku w zawieszeniu.

Swoją drogą to ciekawe, że opłaca się rozbić samolot w celu nabicia wyświetleń.