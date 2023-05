38 na karku, codziennie bieganie, spacery po kilka km, zero wódy, jedno piwo od wielkiego dzwonu, zero fajek i marychy, zero dragów, siłownia, chill kiedy sie tylko da, zdrowa dieta, brak miecha w diecie, kiedy sie da to pysk do słońca, dbanie o sen, medytacje, NSDR, shultze i jacobsoby...Nic tak nie zmienia twojego życia jak choroba. Życzę temu facetowi żeby rozpoczął podobną drogę po zdrowie co ja, mimo ze jego konfederacji życzę Pokaż całość