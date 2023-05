A Tusk co daje!?

Mimo wszystko, wolę ofertę Tuska, jeden kredyt zero procent dla ograniczonej liczby rodzin ( nie samotnych madek ) żeby faktycznie zwiększyć liczbę dzieci ( 500 plus nie zwiększyło dzietnosci)

A taki kredycik na mieszkanie i tak wróci do państwa.

A nie jak za pisu miliardy uciekają z budżetu.

Tusk przynajmniej wie co robi.

A ci partacze jz pisu uż tyle pieniędzy poza budżetem i poza kontrola mają że Pokaż całość