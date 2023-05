Jak głupki chcą być członkami takiego klubu to niech są. Dla mnie mogą płacić i miliony i dawac ryckać swoje dzieci całym seminariom. To jak LGBTQ jak ktoś chce należeć to niech należy, byle mi z tym dziadowlstwem nie wykazali na ulicę i nie wchodzili do szkół. Ode mnie - wara!