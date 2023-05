Coś długo Błaszczakowi zajęło ustalenie że g..o wiedział. Za lotny to on nie jest.



To może Błaszczak zaniechał swoich obowiązków mając takiego pracownika?



Mariusz Błaszczak (PiS) – minister obrony narodowej od 9 stycznia 2018

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski od 8 września 2018



To generalnie nawet śmieszne nie jest.