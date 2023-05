cena gazu w hurcie tak spadła że przedsiębiorcy nie powinni płacić więcej za gaz niż 100% w stosunku do roku 2019. W 2021 -2022 roku podwyższyli im o 1000% by obniżyć potem o 58 -60%. Czyli 400% drożej niż w 2019. To znaczy że cena gazu jest zawyżona o co najmniej 300%. Pamiętacie ceny z 2015 roku cena gazu nie powinna być wyższa niż 75% uwzgledniając nawet to że wtdy dolar był Pokaż całość