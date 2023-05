Tak każdy szczeka na ruskich, co by to nie zrobił, a jak widać to oni robią sobie co chcą i nikt im nic nie zrobi xd. W Niemczech gdzie jestem, to właśnie ruskie mają teraz biznesy i nic tańszego i w mniejszych ilościach jak 3-4 sztuki porsche 911gts nie spotkasz, albo innego bentleya xd i ten #!$%@? język słychać już z kilometra.