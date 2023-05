"W tym filmiku wykonuję przepiękną kostkę D20 z ametystu. Używam techniki do "oszronienia" krawędzi fasetek. To rozprasza światło i wspaniale podkreśla wszystkie fasety. Od jakiegoś czasu chciałem pracować z takim kawałkiem ametystu. I było to tak przyjemne jak miałem nadzieję."