Wskazano również, że "nazwanie miasta położonego blisko granic Polski imieniem M.I. Kalinina, zbrodniarza współodpowiedzialnego m.in. wydania decyzji o masowym wymordowaniu Polaków (zbrodnia katyńska), ma w Polsce emocjonalny, negatywny charakter".

Było miasto które nazywało się dosłownie Kalinin ale Rosjanie sami podjęli decyzję o powrocie do nazwy Twer i to ponad 30 lat temu.Swoją drogą poniższy cytat to prawda i pokazuje jak potraktowano okoliczne narody: