No generalnie na tym polega ten jego kanał do akcji charytatywnych, że mają z wyświetleń zarabiać na kolejne akcje. Jeśli założenia są utrzymane i 100% kasy z tego kanału trafia do potrzebujących to chyba trudno go za to krytykować. Pomaga robiąc to co umie, a umie robić filmy które się klikają. Gdyby był piłkarzem to by pewnie grał w meczach charytatywnych, nie widzę jednak by ktoś krytykował takich piłkarzy.