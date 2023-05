W sumie pan brzoska tak #!$%@? ceny inpostu ze glowa boli, 20zl duza paczka. A musze ja targac do paczkomatu a ktos z do domu. Przez furgona czy sendita zamowicie taniej kuriera do domu ktory tez do domu doreczy. TANIEJ, TANIEJ, TANIEJ. Czyli co ja przeplacajac jestem frajerem czy jednak przykladnym obywatelem patriota ktory lubi placic daniny posrednie na bombelki, rydzyka, wybory kopertowe, maseczki, dzialki od xiendza dla polityka itd?

NIE KLIKAJCIE Pokaż całość