Kurde. 90% większych miast i 100% miasteczek w UK wygląda jak lustrzane odbicia - są niemal identyczne. Przypatrzcie się takiemu miasteczku Lincoln. Te same uliczki, te same deptaki, te same sklepy, (prawie) taka sama wieża i (prawie) taka sama katedra - chyba największa w UK z tego co kojarzę. Jednak nadal wszystko niemal identycznie na jedną pałę. Tak jakby całe UK "projektował" jeden gość.