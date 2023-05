Trenerzy ją upili i zgwałcili. "Prokurator zapytał, czy miałam orgazm"

Historię ujawniła po 3 latach. Szczerze, to jest grubymi nićmi szyte. Nie twierdzę, że tak nie było ale te 3 lata wskazują mocno na fałszywe oskarżenie.

Do tego to rzekome pytanie prokuratora o orgazm. Jakoś mi to śmierdzi. Bo prokurator powinien się cieszyć, że ma łatwa sprawę, i znowu się wykaże przed przełożonymi a tu taki bezczelny tekst. Jakoś mi to się kupy nie trzyma. Prokuratorzy to prymitywy ale bardziej są łasi Pokaż całość