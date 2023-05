Uzależnienie od marihuany znacząco podnosi ryzyko schizofrenii

Zioło to chyba najgorsza z używek JEŚLI się nadużywa, zabierze ci wszystko, najpierw ambicje, później znajomych, a na końcu rodzinę, z resztą jak wszystkie używki. W sumie gorszy jest chyba tylko Mefedron ale to też kwestia spojrzenia. Nie nadużywajcie niczego i będzie fajnie kochani, raz na jakiś czas można poszaleć.



Elit przypomniałem sobie ze istnieje alkohol. To on jest najgorszy przy nadużywaniu, bezkonkurencyjnie najszybciej zabierze ci wszystko.