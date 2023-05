Te kamery są przydatne ale co z tego? Jak prawo i tak chroni patusów czyli także złodziei i zabójców a także gwałcicieli. Ogarnięty przestępca wie o tym żeby w tych czasach spełniać swoje zachcianki a krzywdzenie innych ludzi daje mu czy jej satysfakcje to po pierwsze chodzi do psychologa najpierw. Załatwia se papiery, że bez lekarstw jest nie poczytalny i może robić co chce i jak chce. Nic im za to nie Pokaż całość