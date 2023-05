Akcja jak w Innym świecie Herlinga- Grudzińskiego, tyle że tam facet trafił do łagru za strzelenie do obrazka Stalina, czyli ten przypadek jest nawet gorszy, bo tam miało to jakiś tam wydźwięk symboliczny. Pamiętam jak to czytałem jako lekturę to wtedy takie rzeczy wydawały mi się wręcz niewiarygodne, a tu kurła trochę lat minęło i takie akcje dzieją się na prawdę.