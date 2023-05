W okresie ostatnich 30 lat polski PKB wzrosło ok. 6 razy. W tym samym czasie wietnamski PKB wzrósł ok. 25 razy. Mimo to przeciętny/statystyczny Wietnamczyk w dalszym ciągu zarabia mniej od przeciętnego/statystycznego Polaka. Podstawowe wynagrodzenie w fabryce Samsunga w Wietnamie w przeliczeniu na PLN wynosi ok 1000 zł plus dodatki. Pensja technika to ok. 2100 zł. Wynagrodzenie inżyniera to z kolei ok. 3600 zł. - Powyższe informacje pochodzą z niniejszego materiału.