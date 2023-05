Jakby każdy miał włączony dyktafon na przesłuchaniu to więcej by tego wyszło.

Ostatnio koledze doradzałem, aby uruchomił dyktafon. I wiecie co? Uratuje mu to dupsko. Policjantka wywierala presje, z kolei potem zupełnie przypadkowo dostał od niej w łeb. Policjantka sie nie przyznaje a jemu powiedziałem wprost - nagranie pokazuje sie dopiero w sądzie bo elblaska prokuratura to szybko umorzy.