Tętniak tętnicy szyjnej. To nie jest choroba, w której się cierpi i umiera w męczarniach. Tętniak dopóki nie pęknie, nie daje objawów. Jak pęknie, to może jest śmiertelny, ale teraz to Englert sobie żyje i nic mu nie jest. Nie wiem na #!$%@? jaki modli się o śmierć, ale to na pewno nie jest dobry powód do eutanazji.