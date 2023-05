jest rzekomo niekonkurencyjna

Nie rzekomo, a z pewnością.Nie dość, że nasz węgiel jest drogi, to w dodatku go nie ma jak jest potrzebny. Zeszły rok pokazał jak to jest naprawdę.Przez lata dopłacaliśmy do nierentownych kopalń, a gdy raz jeden były potrzebne to nie dały rady zaspokoić naszych potrzeb.