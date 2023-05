Vice zrobił świetny reportaż w 2014 r kiedy na wschodzie Ukrainy powstali separatyści.

Wysłał reportera do Donbasu aby relacjonował co tam się dzieje z pierwszej ręki. Mężczyzna został aresztowany na jakiś czas przez separów, nie było z nim kontaktu.

Był też na Krymie, relacjonował na świeżo jak Rosjanie przejmowali okręty ukraińskiej marynarki wojennej.

Filmował też ,,starcie" kiedy kolumna ukraińskich żołnierzy próbowała wedrzeć się do zajętej już przez RUS bazy lotniczej Belbek



