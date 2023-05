Drodzy panstwo, bedac wieloletnim analitykiem rynku paliw, chcialbym opisac zjawisko w ktorym ceny ropy maleja a ceny na stacjach rosna, badz zostaja na tym samym poziomie.

Mamy wtedy do czynienia z zachowaniem brudnej pały.

Zjawisko jest bardzo korzystne dla rynku, poniewaz zapobiega szokowi rynkowemu i niepożądanym spadkom cen. Co moglo by skutkowac zbyt duzym glapowaniem cen.

Morawiecki z tego taki, jak pala jest brudna to nie ma tanio.