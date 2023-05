No a nie? Zawsze Jak z jakiejś podróży służbowej wracam, to jak w okolicy Drezna jakiś łysy w Skodzie Superb zaczyna na autostradzie, przy 140-150kmh, mi na d0pie siedzieć.. to ja już wiem.. z jakiego kraju będzie jego rejestracja.. 乁 ( ♥ ʖ ̯ ♥ ) ㄏ

I często się tak zastanawiam, ponieważ to najczęściej ma miejsce podczas wymijania jakiejś kolumny TIRów (bo tak to już tym debilim zjeżdżam i niech spierd@lają Pokaż całość