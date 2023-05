50 Strażaków to mniej więcej 10 zastępów do tego radiowozy, ZRMy i helikopter. Nie licząc pieniędzy, które poszły w eter, przez jakichś gnoji, akurat wtedy, Ci ludzie mogli być potrzebni uratować komuś życie, a tak to prowadzili przez ładnych parę godzin poszukiwania zaginionych. Dramat i brak słów