Małżeństwo Pani Ewy i Pana Bartak rozpadło się 6 lat temu. Przez ten okres trwała walka o rozwód, opiekę nad dzieckiem, alimenty majątek.Pani Ewa uciekła z własnego domu z Dzieckiem, zostawiając wówczas jeszcze męża we własnym mieszkaniu.Wszystkie sprawy zostały rozstrzygnięte sądownie. Nie mogła tylko odzyskać swojego mieszkania, które zajmował były już mąż. Prawomocnie mieszkanie należy do Pani Ewy. Pani Ewa postanowiła zamieszkać w swoim mieszkaniu i to zrobiła.