Krytykowanie Anny Lewandowskiej wchodzi do mainstreamu

Byłem sceptyczny co do tej afery z hiszpańskimi Alvaro i bachatą. Ale jak laska, która 90% (żeby nie powiedzieć 99%) zawdzięcza mężowi i jego rozpoznawalności potrafi rzucić hasłem, że ona to miała ciężko a on na samym talencie pojechał to coś tam nie halo musi być pod czupryną. Nie jestem fanem Lewandowskiego ale jednego mu nie można odmówić - pracowitości. Chłop przez lata jako piłkarz robił postępy. Z Lecha wychodził jako umiejące Pokaż całość