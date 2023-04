Bandyterka czy ochrona własności? Tak eksmitują "dzikich lokatorów"

No cóż, przepisy promujące patologię do tego doprowadziły.

Nie powinno być mowy o czasie ochrony przed eksmisją i sama eksmisja powinna być dużo łatwiejsza i wtedy by problemu nie było.



Jak dla mnie, to żeby obie grupy były realnie chronione, to zasady powinny być takie:

- Zaległość w płatności wynosząca, w sumie, 3 miesiące czynszu? Eksmisja na bruk, dług ściągany przez komornika.

- Nagłe podwyższenie ceny najmu? Zamrożenie ceny na 6 miesięcy, Pokaż całość