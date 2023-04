Nigdy nie przepraszają, nigdy nie próbują naprawiać wyrządzonych szkód i nigdy nie przyznają się do swoich błędów.

Pokaż całość

Cudownie nieprawdziwe xDNie wiem co za fachowiec wyrzeźbił ten tekst, ale kompletnie zapomniał, że istnieje wiele podtypów narcyzów. Narcystyczne zaburzenie osobowości to nie psychopatia, w której jest się niezdolnym do odczuwania poczucia winy.Już samo używanie w potencjalnie popularnonaukowym artykule tyle razy słowa "nigdy", powinno dla każdego być czerwoną flagą, że mamy do czynienia