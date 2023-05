Jak wydostanie stamtąd maszynę? Nie wiadomo.

Wiadomo - niedaleko jest droga, przyjedzie tam samochód z przyczepką do wożenia szybowca.Skrzydła od szybowca można odczepić, 2 osoby w rękach zaniosą go do drogi, włożą na przyczepkę i odjadą.Szybowiec jest przystosowany do wożenia na przyczepce, w tym sporcie lądowania w przygodnym terenie zdarzają się bardzo często.