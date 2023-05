Nie ma podstaw by sądzić, że Polska wprowadza Ukrainę przez tylne drzwi do UE. Wstąpienie do UE jest procesem długotrwałym, wymagającym spełnienia określonych kryteriów, w tym politycznych, ekonomicznych i społecznych. Ukraina ma aspiracje co do przystąpienia do UE, ale musi przejść przez wiele etapów negocjacji i reform, aby spełnić wymagania UE. Polska może pomagać Ukrainie w tym procesie, ale ostateczna decyzja o przystąpieniu do UE należy do UE i jej państw członkowskich.